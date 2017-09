Chelo García Cortés la lía en un avión La colaboradora de 'Sálvame' explicó que «tenía al lado un señor que miraba mal a mi perra» EL COMERCIO Gijón Viernes, 15 septiembre 2017, 19:01

Chelo García Cortés vivió el sábado un esperpéntico momento a bordo de un avión que cubría la ruta Barcelona-Madrid. La colaboradora de 'Sálvame' protagonizó un tenso momento a bordo de la aeronave al descubrir que el asiento situado junto al suyo, en el que que pretendía que viajase su perrita, estaba ocupado.

La periodista del corazón no se quedó callada y trasladó su protesta al personal de a bordo. «Es que he pedido Upgrade y no lo han hecho diciendo que venía Business Club completo y es mentira. Haré la queja porque me han dicho que es Business venía lleno y es mentira», protestó ella sin levantarse de su asiento.

Ante el revuelo formado por la difusión de un vídeo que recoge su enfado, Chelo García Cortés quiso dar su versión de los hechos desde el plató de 'Sálvame': «Yo voy en turista pero yo tengo una tarjeta que a partir de un número de vuelos te dan un upgrade y ese día lo pedí. Me lo hicieron pero me pasaron al 8C, que son dos asientos, pero tenía al lado un señor que miraba mal a mi perra y antes que muerdan a mi perra yo cambio a mi perra».