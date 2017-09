Chenoa revela los detalles de su ruptura con David Bisbal Las redes sociales se incendian con el contenido del libro que acaba de publicar la cantante, 'Defectos perfectos' EL COMERCIO Gijón Miércoles, 27 septiembre 2017, 21:16

Chenoa ha publicado 'Defectos perfectos', un libro que se ha hecho viral apensas 24 horas de su salida al mercado. ¿Por qué? Pues porque la cantante argentina habla de lo que nunca quiere hablar, de David Bisbal y de cómo acabó su amor después de tres años de una relación que conquistó a millones de españoles desde que se conocieron en la primera edición de 'Operación Triunfo'. De hecho, ya son miles de seguidores los que han compartido fragmentos de su relato en redes sociales.

Pues aquí estamos con #defectosperfectos ni me lo creo.💖 Ya me diréis q os parece amores...💋 Una publicación compartida de Chenoa (@chenoa) el 26 de Sep de 2017 a la(s) 1:11 PDT

En la narración, en la que Chenoa detalla sus pensamientos y emociones, Bisbal no sale bien parado: «Una semana antes de regresar de su viaje, David me envió un ramo precioso con una nota que decía algo así como «Ya llego». Yo seguía flotando en mi nube de amor y flores blancas, cómo no iba a hacerlo. Cuando regresó, yo estaba trabajando y, al volver a casa, me lo encontré con la maleta hecha. «Tengo que pensar, necesito tiempo, mejor lo dejamos».

La cantante explica que pensó que se trataba solo de un respiro temporal. Sin embargo, poco depués, una llamada de teléfono. «'Pon la tele'. Allí estaba David, en una rueda de prensa en Caracas, encantado de la vida, diciendo que no estaba con nadie».

Chenoa afirma que ese «era el peor día de mi vida» y que trató una y otra vez de contactar con él, sin conseguirlo. La hermana de Bisbal le dijo que había cambiado el teléfono y que no podía dárselo. Cuenta que se sumió «en un infierno» y fue en medio de ese proceso cuando «vi que mi portal estaba lleno de cámaras y, que nadie me pregunte por qué, se me ocurrió bajar de aquella guisa». Ahí se dio la imagen de Chenoa en chándal, rota por el dolor.

Ante esas imágenes, sus amigos y familiares se movilizaron, dándole todo su apoyo. Y la hermana de Bisbal, avisándole «que vendrían de una empresa de transportes a dejar unas cajas para que metiéramos sus cosas -de David- dentro». Y la historia sigue.