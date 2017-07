Un ciudadano da una lección de vida a Isasaweis La gijonesa salía a correr por su ciudad cuando se encontró con un hombre que le hizo pensar sobre los ritmos de vida ELCOMERCIO.ES Miércoles, 5 julio 2017, 21:12

La bloguera gijonesa Isabel Llano, conocida como 'Isasaweis', ha compartido en las redes sociales una de esas experiencias que a uno le hace reflexionar. Acostumbrada a dar consejos sobre salud, alimentación y otros asuntos a través de su blog y diferentes medios, la asturiana recibió un buen consejo de un ciudadano que quiso compartir con sus numerosos seguidores. Ocurrió cuando estaba corriendo por Gijón.

Ayer, cuando salí a correr, os conté que me paré a hacer una fotografía al muro de piedra donde el dueño de una casa había dejado unos libros para que los recogiera quien quisiera... Pues bien, mientras estaba fotografiando los libros, se acercó a mí este hombre y me dijo: «Al verla corriendo me ha hecho reflexionar... Cuando era joven como usted yo también corría, y lo hacía pretendiendo retener la vida, pero he comprendido que a nadie le da un infarto por vivir despacio...». Me encantó y me dejó pensando a mí también... Le di las gracias, le pedí permiso para hacernos una foto y compartir sus palabras con vosotros y después de un rato charlando, nos despedimos. Me gusta escuchar las reflexiones de los mayores porque creo que en las cosas más primarias de la vida, al final todos buscamos lo mismo, así que procuro estar atenta a quienes van por delante de mí y aprender de ellos. Él es Pancario, me encantó su reflexión y hoy empiezo el día compartiéndola con vosotros: «Cuando era joven como usted yo también corría, y lo hacía pretendiendo retener la vida, pero he comprendido que a nadie le da un infarto por vivir despacio...».