Claudia Montes, la gijonesa a la que relacionan con Bustamante

Tiene 38 años, cumplirá los 39 en abril, trabaja como asesora de imagen para una agencia y como modelo. Nació en Galicia, pero vive en Gijón desde hace muchos años, se considera asturiana y hace gala de ello. Hace un año representó a Asturias en el certamen de Miss España para mayores de 30 años y es seguidora del Sporting y de la Santina. A grandes rasgos, esta sería la descripción de Claudia Montes, la gijonesa a la que la prensa del corazón relaciona con el cantante David Bustamante. Por ahora, no hay nada confirmado, pero sí hemos podido saber a través de personas cercanas a ella que conoce a Bustamante desde hace meses y que su relación de amistad podría haber ido estrechándose desde que el artista cántabro y su ex, la candasina Paula Echevarría, confirmasen que lo suyo no tenía solución y que estaban preparando los papeles del divorcio. Es precisamente esta la razón que habría hecho que Claudia Montes y David Bustamante mantuviesen una extremada discreción. Sin embargo, el programa 'Socialité', de Tele5, daba prácticamente por hecho que la gijonesa era el nuevo amor de Bustamante, y el teléfono de Claudia y el de la agencia en la que trabaja no han dejado de echar humo desde entonces. La gijonesa dice estar un poco saturada de tanto verse en los medios, así que prefiere por el momento seguir pasando, dentro de sus posibilidades, lo más inadvertida posible.

La risueña modelo, de melena rubia y 1,72 metros de altura, gasta unas medidas de 92-62-92 y se muestra en todo momento orgullosa de su asturianía. Seguidora del Sporting -lamentaba el último descenso y anunciaba el seguro regreso de su equipo a Primera división en sus redes sociales-, es habitual verla por la ciudad disfrutando de la compañía de sus amigos, bien sea ante unas botellas de sidra o ante unos percebes. Le encanta la playa y defiende el derecho de la mujer a vestirse como quiera y a lucir su cuerpo sobre las pasarelas si así lo desea. «Que una mujer se cuide no está bien visto por la sociedad. Es algo que noto mucho cuando voy a llevar a mi niño al colegio», relataba en una entrevista al diario EL COMERCIO esta madre soltera, que celebró el día de Asturias colgando en las redes la bandera regional y una imagen de la Santina de Covadonga. Una mujer fuerte, con las ideas claras, comprometida con varias causas solidarias y que se ha convertido ya en toda una 'celebrity'. Y además, de Gijón. ¿Qué más podría pedir Bustamante?