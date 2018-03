Claudia Montes, la gijonesa con la que se relaciona a David Bustamante, rompe su silencio

Claudia Montés, una modelo de Gijón a la que recientemente se relaciona con el cantante David Bustamante, no ha podido más con la presión mediática y ha decidido ofrecer sus primeras declaraciones. Lo hizo en el programa 'Socialité', que conduce María Patiño. Ante la insistencia de los medios, la asturiana ha confesado que ya no puede más.«Estoy destrozada, no soy un personaje», explicaba la modelo, cansada de todo lo que se está hablando en la prensa de ella. Y añadía: «No voy a salir en ningún sitio». Por supuesto ha negado toda relación con el artista, algo que ya hizo hace unos días el propio Bustamante, aunque no ha confirmado ni desmentido que lo conozca.

«Me considero una chica normal y corriente. Llevo diez años dedicados exclusivamente a mi hijo, a criarlo y sacarlo adelante yo sola», explicaba a la vez que aseguraba que va a poner las cosas en manos de sus abogados a raíz de unos comentarios malintencionados sobre su físico.

Los rumores surgieron a raíz de unas fotografías en las que aparecían ambos. Poco se tardó en conocer el nombre de la mujer que paseaba con el artista. Cierto es que no es la primera vez que relacionan al cantante con un mujer desde que se hizo público su divorcio con Paula Echevarría. Hace unos meses le relacionaron con la presentadora Ares Teixidó.