Las confesiones de la compañera de celda de Mayte Zaldívar: «Pagó a tres gitanas para que la protegieran» La concursante de 'Supervivientes 2018' contó durante su breve estancia en el programa lo mal que lo pasó en prisión, algo que no cuadra con la versión de su compañera EL COMERCIO Lunes, 16 abril 2018, 18:22

Mayte Zaldívar contó durante su breve estancia en 'Supervivientes 2018' lo mal que lo pasó en prisión: «Al principio, fue muy duro porque él no abandonó a una mujer, abandonó a toda una familia. Fue una faena. Te encuentras una bicha en tu camino y te joroba la vida», dijo en referencia a Isabel Pantoja.

Esta semana, la compañera de celda de la concursante del programa de Telecinco, ha decidido romper su silencio y conceder una entrevista a una revista del corazón. «Me han ofrecido para ir a televisión y yo nunca he querido entrar en esto. Ni ahora, ni cuando Mayte Zaldívar salió de prisión. Fui compañera de celda y jamás abrí la boca para decir nada de nadie. Mayte dice que le he hecho una encerrona a su exmarido y no es cierto, para nada. Yo he estado enferma con ansiedad. He tenido hasta que medicarme. Y jamás hablé, pero ahora que está hablando ella de mí en 'Supervivientes' quiero contarlo todo», asegura Rocío Jiménez.

Según su compañera, «Mayte dice que no la dejaban ir sola por la cárcel, pero lo cierto es que campaba por allí como quería. Ella iba sola al cine, nosotras teníamos que ir acompañadas con funcionarios. Hacía lo que le daba la gana y siempre tenía regalos para las funcionarias. En el médico, por ejemplo, siempre había que esperar para entrar, pero a ella le saltaban la cola. Yo tenía la tensión alta y coincidimos en la enfermería, pero siempre entraba antes que yo», explica visiblemente molesta por las declaraciones de la que fuese su compañera de celda. «Se hizo amiga de tres gitanas que les pagaba para que la protegieran. Eran como sus guardaespaldas, porque ella era más que nadie y siempre iba de chulita y tenía muchas enemigas», confiesa Rocío.