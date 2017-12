La contundente respuesta de Paula Echevarría tras ser acusada de 'exponer' a su hija

Paula Echevarría ha disfrutado de unos días de esquí y ocio en la estación de Baqueira junto a su hija Daniella y un grupo de amigos. Como otras muchas madres, ha publicado en sus redes sociales algunos de los divertidos momentos que ha disfrutado con la pequeña, lo que ha suscitado críticas y ácidos comentarios por parte de algunos usuarios de las redes sociales, que la acusaban de 'exponer' a la niña.

«Cuando ellas quieren exponerlas todo está bien. Cuando van de tontas, no cámaras», escribió una usuaria en Instagram, un comentario que sacó de quicio a la actriz candasina, que no tuvo reparos en contestar con rotundidad en su cuenta de Instagram:

«Tengo tres cosas claras después de leer su comentario:

1. Usted nunca me ha escuchado ni leído en ninguna entrevista hablando de este tema en el que he aclarado 1000 veces que a mí no me importa tanto la “exposición” de mi hija, la cual es preciosa y de la cual estoy orgullosísima, como el acoso que mi hija sufre cada día por parte de los paparazzi para conseguir esas fotos (5, 6, 7, 8 y los que hagan falta apuntándola con una cámara en el cole, en el parque, paseando, en la playa o donde sea sin preguntarse si es lícito.

2. Usted nunca ha sufrido ese tipo de acoso y por tanto no tiene ni idea de lo que es ni de lo que habla.

3. Usted no tiene ni una pizca de educación para dirigirse en estos términos a mí, hágaselo mirar».

La actriz terminó su mensaje con las etiquetas #MiHijaEsMiayDeSuPadre #NosotrosDecidimosCuandoYDonde #NoALaPersecucionDeMenores.