El novio de Dolores O'Riordan: «Estoy perdido, la echo tanto de menos» La última foto de la pareja que publicó Olé Koretsky en redes. / Instagram Olé Koretsky, con quien tocaba en la banda D.A.R.K., llora la muerte de la voz de The Cranberries en un mensaje en redes EL COMERCIO Gijón Viernes, 19 enero 2018, 08:25

«Mi amiga, mi compañera y el amor de mi vida se ha ido. Mi corazón está roto y es imposible repararlo». Olé Koretsky era el novio de Dolores O'Riordan, la voz de The Cranberries fallecida de forma repentina el pasado lunes a los 46 años; una mujer «bella», de «arte bello» y «familia bella». «La energía que continúa irrandiando es innegable», ha afirmado el músico, devastado por la muerte de la irlandesa.

Noticias relacionadas La Policía insinúa que Dolores O'Riordan murió por causas naturales

Desde el día de la triste noticia, Koretsky había permanecido en silencio, en la línea de la discreción que caracterizó a la pareja durante sus dos años de relación. Este jueves, sin embargo, se ha valido de la cuenta del trío D.A.R.K., del que ambos formaban parte, para recordar a la su amada: «Estoy perdido. La echo tanto de menos», ha admitido en un desconsolado mensaje acompañado con una foto de la banda. «Continuaré vagando por este planeta por un tiempo sabiendo que ya no hay lugar real para ahora mismo».

En la misma publicación ha dejado su mensaje el tercer miembro de la banda y bajista de The Smiths Andy Rourke, en el que dice vivir «con el corazón roto y devastado» desde el fallecimiento de O'Riordan. «He disfrutado de veras los años que hemos pasado juntos y me siento privilegiado de poder llamarla mejor amiga -cuenta Rourke-. Fue un plus trabajar con ella en nuestra banda, D.A.R.K., y ser testigo de primera mano de su impresionante e inigualable talento. La echaré muchísimo de menos. Envío mi amor y mis condolencias a su familia y sus seres queridos».

O'Riordan, Koretsky y Rourke crearon el proyecto musical D.A.R.K. en 2009; para Dolores y Olé acabó derivando en una relación que, de acuerdo a medios británicos, comenzó hace un par de años. La inimitable voz de The Cranberries tenía tres hijos de un matrimonio anterior con el líder de Duran Duran, Don Burton, con el que estuvo casada durante veinte años, desde 1994 hasta 2014. Aunque aún no han trascendido las causas de su fallecimiento, la Policía de Londres apunta a que Dolores O'Riordan murió por causas naturales.