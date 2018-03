Cristina Pardo: «Soy la única persona que no vio 'Médico de familia'» La periodista Cristina Pardo. / ROBERTO GARVER Le gustaría tener el sarcasmo de Chandler de 'Friends'. A Ferreras le regalaría 'Juego de Tronos'. Le costó recuperarse del final de 'Sensación de vivir' MIKEL LABASTIDA Domingo, 11 marzo 2018, 03:51

Además de experta en pactómetros y en domar a las fieras que pasan por 'Al rojo vivo', Cristina Pardo es seriéfila. Por ello hemos citado en esta sala de interrogatorios a esta periodista navarra que tiene la responsabilidad de sustituir a Ferreras y de cubrir informaciones políticas diversas para La Sexta. Además, muy pronto volverá con 'Malas compañías' a la cadena.

- Se le acusa de serieadicta, ¿se declara culpable o inocente?

- Soy culpable y sin remordimientos.

- Descubramos cómo se originó la 'patología'. ¿Qué serie marcó su infancia?

- 'Los pitufos', me divertían mucho.

- ¿Y era más de Heidi o de Marco?

- No era muy de ninguno de los dos, pero si tengo que elegir, me quedo con Heidi, por eliminación.

- Por cierto, si tuviese que convertirse en un dibujo animado, ¿cuál escogería?

- Willy Fog, para viajar tanto y con gente tan interesante como Rigodón y Tico.

- ¿Hay alguna sintonía de serie que se repite en su cabeza y no puede evitar tararear a menudo?

- Hay dos: la de 'Friends' y la de 'Los problemas crecen'. Me encantan ambas.

- Puestos a explorar su pasado, ¿de quién se fiaba más, del doctor Martín de 'Médico de familia' o de Lourdes la farmacéutica de 'Farmacia de guardia'?

- De Lourdes, porque creo que soy la única persona que nunca vio 'Médico de familia'.

- No me puedo creer que no conociese a Chechu... Hablemos del presente, ¿cuál ha sido su último enganche en plan 'un capítulo más y a dormir' y no poder parar? ¿O es disciplinada y sabe parar a tiempo?

- Mi último enganche y el primero ha sido siempre con la misma serie: 'Homeland'. Es espectacular, emocionante a más no poder. Y no, no soy nada disciplinada.

- ¿Cuáles son esos títulos que los eruditos de las series consideran 'imprescindibles' y usted aún no ha visto?

- Empecé 'House of Cards', pero no me enganchó. Quizá le dé otra oportunidad. Y no he visto 'El Ala Oeste de la Casa Blanca'.

- ¿Y eso? ¿Qué le impide conocer al presidente Bartlet?

- Me da pereza, no sé muy bien por qué.

- ¿Lo sabe Ferreras? Por cierto, ¿qué serie le regalaría a su jefe?

- 'Juego de tronos', porque lo suyo con esa serie es más que devoción.

- A ver cuándo pasa por esta sala de interrogatorios y le puedo preguntar si es Lannister o Stark. Más periodismo, ¿a qué personaje enviaría a Cataluña a resolver problemas?

- A MacGyver, naturalmente. Si no puede él, no puede nadie.

- ¿Y para qué utilizaría usted los dragones de 'Juego de Tronos' si los tuviese en su poder?

- Para conquistar más tiempo libre.

- ¿Qué le preguntaría a Walter White si pudiera entrevistarle en 'Al rojo vivo'?

- ¿Me puede dar argumentos para ver su serie?

- ¿A qué personaje de 'Friends' se parece más ?

- Ojalá a Chandler por su sarcasmo.

- ¿Con qué malas compañías seriéfilas no le importaría juntarse?

- Con cualquier espía. Si hay espías en una serie, yo me la trago. Me producen mucha emoción y me atraen mucho como personajes. Y con algunos buenos que hacen de 'malos' si son como los de 'La casa de papel', por ejemplo.

- ¿Qué serie le pudo despertar otra vocación en lugar de la de periodista y por qué la descartó?

- 'Scandal'. La descarté, porque cuando la vi ya era periodista desde hace muchos años. Y porque no se me daría bien.

- ¿Qué le gusta de ella? Confiese.

- Me gusta la posibilidad de detectar un desastre político, social y público antes de que se produzca o incluso la gestión posterior. Pero no tengo futuro, porque en la vida real no es habitual que las personas poderosas depositen tanta confianza en alguien, porque no me gusta demasiado que me lleven la contraria cuando veo algo claro y porque no me gustaría trabajar para un partido.

-¿Qué aprendió de las series de periodistas que luego tuvo que desaprender cuando ejerció la profesión?

- Todas tienen una pequeña dosis de romanticismo. Y existe, pero acompañada de mucho trabajo duro, muchas renuncias y muchos soponcios.

- ¿De qué muerte seriéfila todavía no se ha recuperado?

- En su día, cuando era adolescente, recuerdo que me sentó fatal que terminara 'Sensación de vivir'.

- ¿Con qué capítulo de 'Black Mirror' pasó más miedo?

- No fue tanto miedo como vértigo. El capítulo de 'Caída en picado', en el que la gente vive obsesivamente por y para aumentar su popularidad en las redes, y la sociedad les premia por ello. Es un auténtico espanto, por realista.

- ¿Qué final de serie le decepcionó más?

- Creo que no voy a ser muy original. El final de 'Lost' me pareció una catástrofe. Yo, a mitad de la serie, me imaginaba otra cosa, algo más parecido a 'El show de Truman'.