Críticas a Edurne por su camiseta de apoyo a De Gea Edurne y De Gea. / AFP. La oleada de comentarios negativos se dispara cada vez que la cantante manda apoyo a su pareja, el portero de la selección española ELCOMERCIO.ES Martes, 26 junio 2018, 13:15

Edurne ha querido dar nuevamente su apoyo a su pareja, el portero de la selección española David De Gea. La cantante, a través de las redes sociales, comparte mensajes de ánimo hacia el guardameta, sin embargo, nada es suficiente para que el portero deje de cometer tantos fallos.

La última polémica en torno a las imágenes compartidas por la cantantevienen generadas porque ha lucido una camiseta en la que se ve una evolución del portero. A pesar de que ella no debería recibir esta clase de críticas y comentarios, la mayoría de los usuarios le recriminan que «el amor es ciego» y por eso ella no se da cuenta «de lo malo» que es su pareja.

No es la primera vez que Edurne tiene que lidiar con esta clase de comentarios, puesto que en el anterior partido que jugó la selección, la cantante subió un «boomerang» a su perfil de Instagram en el que animaba a España. Por lo que el patrón que ya se vio en ese momento, se repite: De Gea comete fallos en los partidos y Edurne recibe las críticas.

A pesar de todos los críticas, existen también comentarios de apoyo tanto para ella como para el futbolista. «A los que criticáis al portero de España, si tenéis un problema ir a su perfil, no pongáis estas cosas en la foto de su mujer. Otra cosa, me parece muy feo que digáis que si el amor es ciego, pues mira todos cometemos errores y tú a una persona le debes de querer parando goles o no», posteaba una seguidora de Edurne. Son comentarios así los que recuerdan que el foco no hay que ponerlo en lo que hace la cantante, sino en los partidos que juega el portero.

MÁS INFORMACIÓN, EN ABC.ES.