La pulla de David Bustamante a Paula Echevarría David Bustamante. / EFE El cantante no oculta su irritación por ese carrusel de noticias que le afectan día sí, día también EL COMERCIO Gijón Martes, 13 marzo 2018, 00:25

La relación entre Paula Echevarría y Miguel Torres parece avanzar viento en popa a toda vela, lo que impulsa a la actriz y el futbolista a quemar etapas a la misma velocidad. El pasado fin de semana se vieron en casa de unos amigos comunes y, por primera vez, Paula llevó a su hija para que conociera a su actual pareja. El encuentro no pudo transcurrir mejor, si nos fiamos de las imágenes que han trascendido, en las que se ve a la pequeña Daniella salir de la casa luciendo una camiseta del Málaga, el equipo en el que milita el novio de su madre.

Mientras Paula respira aliviada al no tener que esconder por más tiempo su relación, la brecha con su aún marido sigue sin cerrarse. Cuando parecía que el acuerdo alcanzado en los términos de su divorcio permitía pensar en una paulatina normalización de la relación, David Bustamante no oculta su irritación por este carrusel de noticias que le afectan día sí, día también. En su último concierto, celebrado en Castellón de la Plana, se sinceró ante sus incondicionales afeando a Paula sus habituales apariciones en medios de comunicación y redes sociales: «Soy una persona que no me maquillo ni me peino para ofreceros una foto cada día», fue la pulla envenenada del cantante.