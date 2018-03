David Bustamante, se sincera: «Fui yo el que tomó la decisión de romper» con Paula Echevarría Imagen compartida por David Bustamante en su perfil de Instagram. El cantante cántabro ha concedido su primera entrevista desde su ruptura con la actriz candasina EL COMERCIO Gijón Miércoles, 28 marzo 2018, 20:03

David Bustamante ha decidido sincerarse sobre su relación con Paula Echevarría en su primera entrevista tras la ruptura. Ha sido para la revista ¡Hola!, en la que ha hecho unas sorprendentes declaraciones, desmintiendo muchas de las informaciones publicadas en los medios. «Fui yo el que tomó la decisión de romper», aseguró el cantante cántabro, que también declaró que «se ha dicho que me echaron de casa. A mí no me han echado de casa, tomé la decisión un tiempo y me di cuenta de que no había solución».

Desde un primer momento, todo apuntaba a que había sido la actriz candasina la que había tomado la decisión de separarse de Bustamante porque este llevaba una vida desordenada. El cantante lo niega de manera tajante: «No hubo ni terceras personas ni ninguna razón trágica... simplemente nos cansamos». «La imagen que se ha dado de mí ha sido totalmente negativa, incluso he perdido dos contratos de publicidad. Pero, gracias a Dios, el público sigue respondiendo y llenando los teatros donde canto», explica el cántabro.

Algo que sí continúa estando claro es que David Bustamante no lleva nada bien el hecho de vivir solo. «La soledad me mata, estar solo es terrible, no lo llevo bien», concluye.

