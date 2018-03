David Bustamante estalla en las redes sociales El cantante está cansado de que le relacionen con mujeres EL COMERCIO Jueves, 1 marzo 2018, 16:18

David Bustamante ya no puede con la presión mediática ala que ha estado expuesto en las últimas semanas. Una situación que ha sacado de quicio al artista en más de una ocasión. Las últimas informaciones que apuntaban a que podría tener nueva novia le han enfurecido aún más. Se trataría de Claudia Montes, una modelo de Gijón con la que apuntaban que podría tener algo más que una amistad.

Pero, como bien ha desmentido en su cuenta de Instagram el artista, nada de lo rumoreado es cierto. «Lo estáis bordando. Por si no fuera poco con inventaros relaciones inexistentes... Ahora vienen y dicen que me he comprado un cuadro en Arco, valorado en 2.800 euros. Es una foto hecha por unos amigos en mi casa... Vosotros mismos os descalificáis», escribe Bustamante muy enfadado.