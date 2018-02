¿Bustamante y una gijonesa?

El río suena, pero nadie sabe todavía si lleva agua. Lo que está claro que corre como la pólvora es el rostro de una mujer de 38 años que muchos han empezado a relacionar con el cantante cántabro David Bustamante. Se llama Claudia Montes y si ha llegado a esta página no es porque alguno de los dos protagonistas que la ilustran hayan confirmado públicamente que tienen una historia en común. Lo que realmente la convierte en centro de esta contraportada es el hecho de vivir en Gijón. Algo que invita más a poner tinta sobre su rumoreada relación, porque de corroborarse sería la segunda asturiana en la vida del miembro destacado de la primera generación 'OT'. No hay que olvidar que su todavía mujer, la actriz Paula Echevarría, es de Candás. Tampoco que en las últimas semanas se ha hablado también de la relación de ella con el futbolista Miguel Torres. Así que tampoco sería extraño que, mientras firman su divorcio y no, los dos vayan pensando en rehacer sus vidas sentimentales.

Claudia no ha nacido aquí. Lo hizo en Galicia, pero ella se siente gijonesa por los cuatro costados. Así lo contaba en una entrevista publicada en EL COMERCIO hace algo menos de un año. De hecho el protagonismo lo ganaba en aquella ocasión por ser la representante asturiana en la tercera edición del certamen de belleza Miss +30 Spain.

Galería. La gijonesa Claudia Montes. / E. C.

Los primeros en hablar de la unión entre cántabro y asturiana fueron los responsables de un programa de cotilleo de Telecinco. Lo cierto es que la que, según ellos, pudiera sustituir a la actriz en la vida del cantante, está vinculada al mundo de la moda y hace campaña a favor de que las mujeres de cierta edad ocupen las pasarelas. Ella misma fue modelo y hoy es asesora en una agencia que se dedica a ese universo de la moda, además de madre de un niño de 10 años. En algunos ámbitos se decía que ninguno de los dos estaba contento con lo que se está diciendo. Lo mismo pasó cuando se habló de la televisiva Ares Teixidó como novia de Bustamante, una relación que no llegó a buen puerto, dicen, por saltar a la palestra antes de tiempo.