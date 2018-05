David Bustamante viaja con Yana Olina a San Vicente de la Barquera RTVE El cantante y la bailarina habrían pasado unos días ensayando en la localidad cántabra EL COMERCIO Gijón Miércoles, 30 mayo 2018, 18:46

David Bustamante y Yana Olina siguen alimentando los rumores sobre su relación. Además de las fotografías que el cantante cántabro publica asiduamente junto a la bailarina, pareja de baile del artista en 'Bailando con las estrellas', en su cuenta de Instagram, en esta ocasión Look ha desvelado que ambos han viajado a San Vicente de la Barquera, tierra de Bustamante, para pasar unos días juntos lejos de la capital española.

La localidad cántabra fue también el refugio del cantante tras su divorcio con Paula Echevarría y, esta vez y según el medio antes citado, Bustamente y Olina habrían pasado un par de días allí, ya que durante el fin de semana ambos tenían compromisos profesionales que les obligaron a separarse.

Otros comentarios que también alimentaron los rumores de relación entre ambos fue la valoración de Joaquín Cortés en la última gala de 'Bailando con las estrellas' tras la actuación de David Bustamante y Yana Olina. «Enhorabuena, de verdad, me ha encantado. Ha ido todo muy fluido, el movimiento, no ha habido ningún momento así de altibajo sino todo muy seguido. La coreografía ha estado muy bien. Y me ha gustado sobre todo que habéis vuelto a esa complicidad de la primera semana. Porque la segunda no me gustó tanto, pero esta sí. Y se ve además, un lado muy bonito, una conexión entre vosotros, no sé si será amor o no, me da igual. No entro en eso, pero me encanta», declaraba el bailarín.

Además, el cantante quiso dedicarle bonitas palabras a su compañera de baile: «Recuerdo de otra noche mágica junto a @yanaaolina... Muy felices de volver a ganar la gala, de arrancar el primer 9 al jurado, pero sobre todo del trabajo realizado... Solo así se disfruta, solo así se dibuja esa sonrisa cómplice que antecede a la emoción... Viva el baile!».