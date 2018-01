Las primeras palabras de Carlos Navarro, 'El Yoyas', tras la denuncia de su mujer por malos tratos El exconcursante de 'Gran Hermano' intenta excusar su conducta, que ha dado pie a un procedimiento por un presunto delito de coacciones en el ámbito familiar EL COMERCIO Gijón Lunes, 15 enero 2018, 21:27

«Lo único que ha habido es coacción, incluso amenaza, y no a ella, a una tercera persona». Son las declaraciones de Carlos Navarro, 'El Yoyas', en relación a la denuncia por un presunto delito de coacciones en el ámbito familiar, maltrato, amenazas y vejaciones injustas presentada por su todavía esposa, Fayna Bethencourt.

En una entrevista a la revista '¡Qué me dices!' recogida por ABC.es, el exconcursante de 'Gran Hermano (Telecinco)' trata de excusar su conducta: «No, no hubo ningún insulto. Le dije lo que es, o lo que me parece: una decepción. Si ella me habla de alguien y yo le digo que a ese alguien me lo paso yo por ahí y le reviento la cabeza, ¿a quién he amenazado? ¿a mi mujer? No, a una tercera persona que es un tío y que, según ella, es más grande que yo».

'El Yoyas', que se encuentra en libertad provisional, considera que este hecho ha tenido repercusión por denuncias anteriores que también tuvieron impacto mediático. De hecho, insinúa que sus antecedentes son un argumento de su pareja «para tenerme cogido». Lea la noticia completa en ABC.es.