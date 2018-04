El desafortunado comentario de Javier Cárdenas a una invitada con parálisis cerebral El presentador entrevistó anoche en 'Hora punta' de TVE a la nadadora y cantante Miriam Fernández EL COMERCIO Martes, 17 abril 2018, 17:28

Javier Cárdenas entrevistó este lunes en el plató de 'Hora Punta' a Miriam Fernández, una joven que nació con parálisis cerebral (dolencia que le afecta a la movilidad de las piernas) que ha conseguido convertirse en campeona de España de natación adaptada. Además, fue ganadora de la segunda edición de 'Tú sí que vales' en Telecinco.

La historia de superación personal de Miriam Fernández emocionó al presentador, que se deshizo en halagos con ella, pero también realizó un polémico comentario sobre su discapacidad que no pasó inadvertido en las redes sociales: «¿Y tú tienes parálisis cerebral? ¡Jo, quién la quisiera!».

La frase pretendía ser una de las muchas alabanzas que Cárdenas dedicó a la nadadora y a sus reflexiones. «¿Cómo me van a aceptar mis compañeros si soy la primera que no se acepta? ¿Cómo se van a acercar a mí soy la primera que no sonríe?», explicaba la joven. «¿Tú piensas en eso sola o con la ayuda de algún psicólogo o coach?», preguntaba Cárdenas. Ella respondía que tras muchos años «pasándolo mal» había desarrollado esa habilidad. «Es que esa capacidad de reflexión de verdad... ¿Y tú tienes parálisis cerebral? Jo, quién la quisiera. Es tremendo, y no te lo estoy diciendo por quedar bien, mucha gente está pensando lo mismo», zanjaba Cárdenas ante las risas de su entrevistada.

Sin embargo, la acogida de la frase no fue tan buena en redes sociales como en el plató de 'Hora Punta'.