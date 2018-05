El comentado desnudo de Diana Palazón en Instagram Diana Palazón / Instagram La actriz ha celebrado así haber alcanzado los 25.000 seguidores en la red social EL COMERCIO Gijón Miércoles, 2 mayo 2018, 20:13

No es la primera y seguro que no será la última 'celebrity' que hace un gran gesto cuando alcanza un determinado número de seguidores en redes sociales. Tampoco la primera que lo hace con un desnudo, pero no por eso la 'celebración' de la actriz Diana Palazón al conseguir 25.000 seguidores en Instagram ha pasado desapercibida.

Conocida por sus papeles en 'Al salir de clase', 'Hospital Central' o 'Sin identidad', Palazón ha publicado una foto en la que aparece de espaldas, luciendo tatuajes. La acompaña con el comentario:

«Y para celebrar los 25K me he hecho unos tatuajes.... ¡Gracias a todos por estar ahí!». Y añadió las etiquetas «calcamonías de toda la vida» y «me encantan los tatoos».