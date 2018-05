¿Qué fue de Dinio García? El cubano, al que conocimos por ser pareja de Marujita Díaz, decidió alejarse de la televisión y centrar su vida EL COMERCIO Domingo, 6 mayo 2018, 19:57

Le conocimos hace 18 años. Marujita Díaz le presentaba con su nuevo novio y el mundo de la prensa rosa se ponía patas arriba, sobre todo por la diferencia de edad. Exclusivas y supuestos montajes que llevaron a Dinio García de plató en plató y tiro por que me toca. El cubano sacó partido de su relación con la folclórica y hasta logró lanzar un disco. Seguro que muchos recordáis su famoso 'Hasiendo el amor'. Pero, ¿qué fue de él?

Tras dos años de dimes y diretes, a Marujita y a Dinio se les rompió el amor. ¿De tanto usarlo? «La noche me confunde», decía... Una frase que pasó a la historia. Poco después, en 2004, se casó por primera vez con la modelo Elodie Mansion, con quien estuvo casado hasta 2006 y tuvo un hijo. Pero como todo lo que sube baja y lo mismo le ocurrió a Dinio, que pasó a un segundo plano y desapareció durante un tiempo del mundo mediático.

Así que tuvo que reinventarse y encontró en el porno su tabla de salvación. El mismo año de su última película X, se casó con la que fuera Miss Orense, Irene López, aunque el matrimonio duró solo dos años. En una entrevista el cubano explicaba que «el mundo del porno es una pesadilla» y entonces cambio de rumbo.

Apostó por hostelería y en 2015 abrió un local que, como no podía ser de otra manera, se llamó La noche me confunde. Aunque no duró demasiado abierto. Ese mismo año llegaba la noticia del fallecimiento de Marujita Díaz, aquien le dedicó unas sentidas palabras.

Desde entonces no era fácil encontrar a Dinio García, que decidió centrar su vida y alejarse de la televisión. ¿Qué hace ahora? En septiembre de 2017 contrajo matrimonio en Bulgaria (tercera boda) con la que a día de hoy sigue siendo su esposa, Milena Millon, una mujer de 31 años a la que conoció trabajando en la Sala Bagdad.

Dinio se dedica ahora a la publicidad y gestiona la web placer10 en la que se puede encontrar de todo, hasta suplementos para conseguir «la erección perfecta». Aparte de sus negocios y promociones donde continúa explotando su imagen, Dinio ha vuelto al lugar donde más horas pasaba. No se trata las discotecas, no, sino del gimnasio.

Así está ahora el famoso cubano: