El drama familiar de Francisco El cantante quiso defenderse de todas las acusaciones vertidas por su hermano, al que lanzó un duro mensaje EL COMERCIO Martes, 19 junio 2018

El cantante Francisco ha vuelto al primer plano mediático, no solo por su paso como concursante por 'Supervivientes 2018' donde lo dio absolutamente todo, sino por su drama familiar. Su hermano Juan Ramón aprovechó la estancia del artista en Honduras para visitar el plató de 'Sábado Deluxe' y poner a su hermano a caldo perejil. Incluso en una entrevista con Ana Rosa Quintana, la presentadora tuvo que cortarle tras llamarle «cagón».

Fueron muchas las acusaciones que Juan Ramón vertió sobre su hermano y que no podía contestar al estar concursando en el reality. Hasta ahora. Ya en España el cantante ha querido defenderse y ponerle un puntito en la boca a su hermano.

«Mi hermano Juan Ramón me da vergüenza ajena. Yo pensaba que había madurado», se defendió el valenciano, no sin romper a llorar en el mismo plató donde su hermano aseguraba que la relación de Francisco con su fallecida madre no era buena.

Francisco explicó en su intervención en el espacio de Telecinco que los problemas con sus hermanos surgieron a raíz del fallecimiento de su madre: «No me hablo con ninguno de mis hermanos porque cuando murió mi madre, hace cinco años, dejó testamento y sus últimas voluntades, y dejó bien claro que lo poco que quedase era para mi hermano Antonio y para mí». Precisamente fue el dinero la razón por la que decidió participar en 'Supervivientes'.

Lo cierto es que el artista nunca ha escondido su fuerte carácter y tuvo que contar hasta diez para no estallar ante tales barbaridades. Su hermano también tuvo palabras para su mujer, algo que también molestó profundamente al artista: «Me parece tan cobarde lo que has hecho, insultar a mi esposa aprovechando mi ausencia… Eso no te lo voy a permitir. Trabaja por ti de una vez y deja de ir a rebufo de tu hermano. Búscate la vida y deja de insultar».

Es evidente que la isla le ha cambiado y que ha vuelto otro Francisco, «Siento como que estoy en una miontaña rusa. Me he dado cuenta de que lo importante en la vida son cosas pequeñas. El amor por la familia… Lo material ya no me importa para nada ni todo lo que pasa a mi alrededor».