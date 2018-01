El drama familiar de Gustavo González El colaborador de 'Sálvame' confiesa cómo su abuela estuvo a punto de prenderle fuego y que no se habla con varios de sus hermanos EL COMERCIO Gijón Jueves, 18 enero 2018, 12:42

Gustavo González ha hablado de su vida como nunca y ha sorprendido a todos dando a conocer el drama familiar que ha sufrido. 'Sálvame' ofreció el martes una nueva entrega de su nueva sección donde los colaboradores del programa de Telecinco se autoentrevistan.

González sorprendió a sus compañeros al contar la nula relación que tiene con algunos de sus hermanos. Es el octavo de nueve. Uno de ellos falleció, pero para él ese día perdió a otros tres que no estuvieron a su lado durante su enfermedad. «No estar cuando falleció... esa frialdad no la perdono. Me faltan cuatro hermanos, uno que murió pero que está muy vivo y tres que viven pero están muertos».

Sin embargo, sus declaraciones más terribles se produjeron cuando González se dispuso a hablar de su trágica infancia con su abuela. «Me hizo la vida imposible», confesó el colaborador, que aseguró que con el tiempo se dio cuenta de que «era una enferma».

«Cuando era bebé me ató a una trona y estuvo a punto de prenderme fuego», desveló en unas palabras que impactaron al resto de sus compañeros. «Menos mal que llegó mi madre», añadió explicando que fue ella la que impidió que lo hiciera. «A los 12 años, tras una agresión, tomé la decisión de no hablar nunca más con ella», contó Gustavo después de narrar otro episodio en el que su abuela le encerró con cuatro años en una despensa durante horas.