La dura infancia de Iván, concursante de 'Supervivientes' Tras un golpe bajo de Alba Carrillo, el extronista acabó llorando al recordar su pasado familiar Viernes, 7 julio 2017

'Supervivientes 2017' llega a su recta final. Pese a que llevamos meses conociendo a los concursantes todavía no conocemos sus historias al completo. Ayer Iván desveló algo que casi nadie sabía y que ayuda a entender un poco más sus actitudes. En una discusión con Alba Carrillo el de Jerez reveló la dura infancia que tuvo que afrontar.

Ella le dijo en plena pelea «yo al menos sé quién es el padre de mi hijo» y ese fue sin duda uno de los golpes más bajos que la modelo ha proferido a sus compañeros. Este comentario, que muchos no entendieron, dejó aniquilado al exviceverso. Ayer, en plena gala recordó cuando era pequeño y acabó llorando como un niño.

Su carácter chulesco oculta un chico tierno que no lo ha pasado del todo bien en la vida. «Mi madre ha sido madre soltera. Tengo el ejemplo claro en mi casa. No sé ni si quiera si mi padre sabrá que estoy aquí», le contaba abriéndose en canal a la mujer que días atrás le había atacado sin ninguna consideración acerca de este mismo tema. «Mi abuela (paterna) se fue a trabajar a Canarias y él no podía hacer nada porque era un niño», explicaba a Alba acerca de por qué su padre no se había quedado con él.

«Lo recuerdo perfectamente. El mismo día que cumplí 18 años, estaba en el baño peinándome, y llamaron a la puerta. Me dijo que era ‘Antonio’, le dí la mano sin saber quién era. Me dio un abrazo, un beso y empezó a llorar». Iván no entendía nada de lo que estaba ocurriendo, y, además, no estaba su madre para poderle explicar. «Buen rollo, como un colega. Contándonos todo. Él quería que me cambiase los apellidos que yo tenía de mi abuela, y me pusiera el suyo y el de mi madre. Me rayé un montón, porque mis abuelos habían sido mis padres. Ellos son lo más grande que yo tengo en esta vida. Lo único que voy a tener para siempre», le desveló.