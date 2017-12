La dura realidad que aparta a Isabel Gemio de los micrófonos Isabel Gemio durante la entrevista en 'El Hormiguero' / Antena3 EL COMERCIO Gijón Viernes, 8 diciembre 2017, 17:55

Isabel Gemio pondrá fin el 17 de diciembre a catorce años al frente de 'Te doy mi palabra', el prestigioso magazine de Onda Cero. Pero «a la vida contemplativa no me voy a dedicar». Así se lo confesó a Pablo Motos durante su intervención, este jueves, en 'El Hormiguero'. Y es que planes no le faltan. Un libro o un documental son proyectos inmediatos que comparten un mismo objetivo: recaudar fondos para la investigación de las llamadas enfermedades raras.

En una de sus entrevistas más emotivas, Gemio dio detalles sobre su vida diaria como mamá de un niño con distrofia muscular: «Me sonaba fatal cuando lo escuché por primera vez», confesó la periodista, cuyas palabras se vieron interrumpidas en varias ocasiones por los aplausos del público. «Lo desconocido da mucho miedo, Pablo», declaró, «en ese momento no eres capaz de asimilar, crees que el mundo se ha acabado, que te volverás loca y no podrás sacar adelante a tu hijo». A pesar de ello, la convicción de que había que luchar la sacó de su letargo: «Es algo que le pasa a todas las madres, pero tienen que luchar, pedir más investigación y tener un motivo por el que levantarse todos los días, tener esperanza de que algún día se cure».

Es esta lucha, que le hace imposible compatibilizar su vida familiar con la laboral, es lo que aparta a Isabel Gemio de los micrófocnos, al menos, de forma temporal. Y es que la locutora deja la puerta abierta a volver a la radio.