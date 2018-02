El duro momento de Lorena Edo, de 'Gran Hermano 14', tras sufrir un aborto «Lo tengo que asumir, lo tengo que aceptar, y superarlo, publicaba en redes sociales tras dar a conocer la noticia EL COMERCIO Viernes, 23 febrero 2018, 17:52

Lorena Edo, concursante de 'Gran Hermano 14' atraviesa un duro momento. La joven ha compartido en redes sociales que ha sufrido un aborto, algo que la ha dejado totalmente destrozada, tanto a ella como a su pareja Juanjo. Ambos estaban muy ilusionados con el que sería su primer hijo.

«Estaba embarazada( nunca había sido tan feliz y había tenido tanto miedo a la vez) pero ya no lo estoy, lo tengo que asumir, lo tengo que aceptar, y superarlo», publicaba en su perfil. Lorena se ha refugiado en los suyos para superar este duro revés, aunque no dejará de intentarlo, «salir al mundo otra vez y luchar».

Lorena explica que ha pasado unos días de «caer pestañas y encierro», pero que eso se acabó. «Voy a intentar no más, voy a salir al mundo otra vez y a luchar», escribe motivada. Además, la concursante de 'Gran Hermano' nos dice que se queda con el aprendizaje que ha obtenido tras este bache. «Soy una privilegiada por el AMOR con el que me han arropado los míos, tengo una familia que es una piña humana inquebrantable, MI FAMILIA y unos amigos, los de siempre, los de más tarde, que me han acompañado con amor y respeto... y eso es un privilegio».

«A veces hay que escupir, desnudar tu alma, y no pasa nada, expresar lo que sientes y como te sientes no es malo, mostrar tus debilidades», reitera Lorena, que termina su publicación agradeciendo el cariño y el alivio que le brindan sus seguidores.

Si por algo se caracteriza Lorena es por tener mucha fuerza y capacidad de superación. A su salida del reality de Telecinco, la joven experimentó un soprendente cambio físico tras realizar una dieta con la que perdió más de 45 kilos. Desde entonces ha continuado cuidándose y dando consejos en redes sociales.