Dylan Farrow insiste en que Woody Allen abusó de ella de niña: «Mi madre no me ha lavado el cerebro» Dylan Farrow. / CBS News Niega que Mia Farrow la utilizara para mostrar al director como un abusador. El director califica a la actriz de «cínica» O. BELATEGUI Bilbao Jueves, 18 enero 2018, 18:55

Dylan Farrow tiene 32 años, está casada y es madre de una niña de 16 meses. La hija adoptiva de Mia Farrow y Woody Allen concedió ayer su primera entrevista televisiva al espacio 'CBS This Morning' para recalcar que su padre abusó de ella cuando tenía siete años. «He venido para mostrar mi rostro y contar mi historia», arrancó antes de recordar cómo el 4 de agosto de 1992, Allen la condujo a un ático de la casa de campo de la actriz en Connecticut.

«Me tocó los labios y la vulva con sus dedos», relató. Cuando se lo contó a su madre, ésta la llevó al pediatra, que le preguntó dónde le habían tocado. Por vergüenza, se señaló el hombro. Dylan también relató que su padre adoptivo siempre la estaba acariciando. A menudo la preguntaba si quería meterse con él en la cama «cuando solo estaba vestido con ropa interior».

El director de 'Annie Hall' siempre ha argumentado que su hija se inventó los abusos porque Mia Farrow se lo había inculcado. «Hace 25 años que la Clínica de Yale-New Haven de Abusos Sexuales Infantiles y la Oficina de Asuntos Sociales de Nueva York investigaron durante meses y determinaron que no hubo ningún abuso», recordó ayer en un comunicado. «En vez de eso, encontraron que una cría vulnerable había sido aleccionada para contar la historia por una madre enojada durante una separación traumática».

Woody Allen y Mia Farrow con la pequeña Dylan y Moses cuando era un bebé.

Allen cita al hermano mayor de Dylan, Moses, que siempre ha confirmado que la actriz instruyó a la niña para mostrar al cineasta como «un depredador sexual peligroso». Califica de «cínica» a la familia Farrow por volver a sacar el tema a raíz del movimiento #Times's Up y cree que su hija «por desgracia cree lo que dice». Y concluye: «Nunca he molestado a mi hija y así lo determinaron las investigaciones que tuvieron lugar hace 25 años».

Por su parte, Dylan Farrow negó que Mia Farrow le hubiera «lavado el cerebro». Su madre, certifica, «solo me ha dado ánimos para contar la verdad, jamás me ha aleccionado». Al ver un vídeo de Allen en el espacio de la CBS, su hija rompió a llorar. «Es un mentiroso que ha estado mintiendo durante mucho tiempo, me cuesta verle y escuchar su voz».