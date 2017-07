Emily Ratajkowski: «La gente no quiere trabajar conmigo porque mis pechos son muy grandes» Emily Ratajkowskii. La modelo inglesa asegura que no quieren darle trabajo por ser demasiado sexy ELCOMERCIO.ES Martes, 4 julio 2017, 23:41

Emily Ratajkowski quiere ser actriz pero resulta demasiado sexy para ese trabajo. La joven modelo se queja de que sus curvas le han privado de muchos trabajos como actriz: «Me pasa mucho que me ven y dicen "Oh, es demasiado sexy». Es como el antifeminismo, que la gente no quiera trabajar conmigo porque mis pechos son muy grandes», ha lamentado en una entrevista con la revista Harper's Bazaar.

La modelo saltó a la fama por su aparición en el videclip de Blurred Lines de Robin Thicke (especialmente por su versión sin censura). Después ha aparecido en películas como «Perdida» o «Entourage» (El séquito), pero la modelo lamenta que su progresión se ve frenada por su exuberante físico y por el tamaño de su pecho.

«¿Qué tienen de malo con mis tetas? Son algo hermoso y femenino que debería ser celebrado. ¿A quién le importan? Son geniales tanto si son grandes como si son pequeñas. ¿Por qué eso debería ser un problema?», se pregunta Ratajkowski.

En todo caso, la actriz y modelo tiene varios proyectos cinematográficos en su agenda como el thriller «In Darkness» junto a Natalie Dormer y Ed Skrein, apunta CulturaOcio. También aparecerá próximamente en la película de suspense «Welcome Home» o el drama romántico «Cruise», en el que ocupará su primer papel protagonista. Además, pronto comenzará el rodaje de «I Feel Pretty», la comedia en la que compartirá planos con Michelle Williams y Amy Schumer.