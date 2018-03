La emotiva despedida del hijo mayor de Cañizares a su hermano El joven de 15 años, que juega como portero en el cadete A del Real Madrid, le ha dado las gracias a Santi por las lecciones que les ha dado a toda la familia en su corta vida EL COMERCIO Gijón Sábado, 24 marzo 2018, 20:51

La familia de Santiago Cañizares se encuentra rota de dolor tras el fallecimiento de su hijo Santi a los cinco años tras una larga enfermedad. El pequeño ha dejado un enorme vacío y sus familiares han querido despedirle en las redes sociales para agradecer los mensajes de apoyo y ánimo que durante las últimas semanas habían recibido. Su hermano mayor Lucas también le ha dedicado unas emotivas palabras de despedida.

El joven de 15 años, que juega como portero en el cadete A del Real Madrid, le ha dado las gracias a Santi por las lecciones que les ha dado a toda la familia en su corta vida y por enseñarles lo que en realidad vale la pena.

«Gracias, GRACIAS, no hay ninguna otra palabra que describa el sentimiento de toda nuestra familia hacia ti. Hoy te has ido, pero tú influencia sobre nosotros en estos 5 años ha sido una obra De Dios. Quisiera agradecerte todas las lecciones continuas que nos has ido dejando. No tengo palabras para describirte como hermano, porque creo que tú eras mucho más que eso, tú viniste aquí para enseñarnos, para demostrarnos que era lo que en realidad vale la pena. Allá donde ahora estés que seguro que es muy cerca De Dios. Quisiera que sepas que no estamos tristes, que no eres causante de tristeza, de lo único que eres causante es de la unión de toda una familia, y de mucha más gente que durante este casi año y medio, han estado rezando por tu persona. Gracias hermano, #santicampeon»

Santiago era uno de los trillizos que el exfutbolista tuvo con su segunda esposa. La rara enfermedad del pequeño se conoció en junio de 2017, cuando el niño tenía apenas cuatro años.