El emotivo mensaje de Jesé a su hijo enfermo El bebé lleva hospitalizado desde que nació por una enfermedad de la que no han querido hablar EL COMERCIO Gijón Jueves, 14 septiembre 2017, 16:54

Después de más de dos meses desde su nacimiento el hijo de Jesé y Aurah Ruiz continúa ingresado en el hospitalluchando por una enfermedad de la que los padres no han querido hablar. No obstante, el futbolista le ha dedicado un emotivo mensaje en redes sociales para darle toda la fuerza del mundo al pequeño Nyan.

El bebé, que nació de forma prematura, se encuentra en el Hospital de Gran Canaria desde el pasado 26 de junio. Jesé ha compartido una instantánea abrazando al pequeño y ha aprovechado la ocasión para gritarle al mundo que el pequeño Nyan es ahora una parte importantísima de su vida, que luchará por él y que saldrá adelante con sus problemas de salud con su ayuda y con la de su mamá, que cada día permanece a su lado en el centro médico a la espera de una mejoría.

«Si el mundo piensa que no eres lo suficientemente bueno, es MENTIRA. Eres lo mejor que le ha podido pasar. Cada día a tu lado aprendo de ti, tú fuerza , tus ganas , tu actitud de no rendirte , tú ternura , tú seriedad para lo pequeñito que eres , tú forma de sufrir y poco a poco vas saliendo adelante , en fin muchas cosas que me llenan mi corazón dentro de lo malo de la situación, aún así siempre me darás felicidad gracias NYAN. Yo voy a correr más ,a meter muchos goles y a todo lo que puede hacer un padre solamente por ver a sus hijos en casa sin parar de sonreir. Voy hacer eso y más mi GUERRERO. Siempre contigo. Todo va a salir bien, y estaré a tu lado siempre ❤. Gracias a mi bebé @aurah.ruiz por ser tan valiente con todo lo que estás pasando, yo siempre seguire contigo. Les amo mucho siempre en mi corazón pase lo que paseaveces no todo comienzo bebe tiene buena felicidad al ser mamá por primera vez es difícil pero si te prometo que no te fallare y estaré en todas contigo y con mis hijos ❤ se merecen todo ❤».

Aurah ha contado brevemente qué le pasa

Poco antes de publicar este mensaje, la madre del pequeño Nyan, Aurah Ruiz, hizo un directo en Instagram. Una de las preguntas que le hicieron fue sobre el bebé. Fue entonces cuando la joven canaria contó lo que le pasa. Más animada, la joven dio buenas noticias al asegurar que la enfermedad de su hijo no es diabetes -como se había rumoreado- y dejó caer que lo que le pasa es que al nacer prematuro no había desarrollado por completo sus pulmones, el último órgano que acaba de desarrollarse en el feto.