El encontronazo de Paula Echevarría con un fotógrafo La actriz candasina plantó cara a un paparazzi que trataba de retratarla mientras se relajaba en un recinto privado EL COMERCIO Gijón Domingo, 9 julio 2017, 20:21

Paula Echevarría sigue centrando la actualidad de la prensa del corazón. La actriz candasina, que se encuentra actualmente disfrutando de unos días de vacaciones junto a sus amigas, parece no estar llevando del todo bien la sobreexposición mediática a la que está siendo sometida estos días.

El programa 'Socialité' de Telecinco ha hecho público este domingo un vídeo que recoge el encontronazo de la asturiana con un paparazzi. En la conversación puede verse cómo la actriz recrimina al fotógrafo que haya tratado de retratarla mientras se relajaba en un hotel de Marbella.

«Voy a la playa cuando me da la gana. Me expongo si quiero o no. Es un sitio público, pero lo que no puedes hacer es enfocar para donde sabes que no puedes hacerlo... Está prohibido», le espetó antes de advertirle de que la seguridad del establecimiento estaría pendiente.