Encuentros con historia

Los Guajes de San Juan se reunieron por cuarta vez, -lo habían hecho en 2007, 2008 y 2010- para celebrar una cena de confraternización entre vecinos y oriundos de San Juan de Nieva. Se batió el récord de participación, alcanzando el centenar de asistentes. Acudieron familias enteras, vecinos que no se reconocían y otros que se fueron para no volver más que de visita a San Juan Fue una noche muy alegre, cargada de recuerdos y anécdotas que variaban según los grupos pero todas con el denominador común de la convivencia. No faltaron las conversaciones sobre los cambios urbanísticos, por los que se anuncian y por los que se esperan pero no acaban de llegar. Todos suspiran por su San Juan del alma.

La misma noche otro grupo recordaba la década de los ochenta en la discoteca avilesina La Real durante la tradicional cena prenavideña de todos los años. Caras nuevas, otras no tanto, pero todas con la mejor sonrisa, esa que sale cuando te sientes bien, disfrutando de la ocasión.

Estudiaron en el Colegio Enrique Alonso, en su mayoría son de la promoción de 1972 aunque se sumaron cursos posteriores. En previsión de posibles atascos de celebraciones navideñas se adelantaron con ese ese espíritu y ganas de divertirse. Organizada como es habitual por Moi, allí estaban Juanma, Jose F, Gus, Carlos A, Nuria, Isa Mallo, María, Fer, Nati, Ángel, Quique, Luis L, Nuria C, Maribel, Omar e Isa de la Rosa.

Los Pulgas del Miranda también optaron por adelantar la reunión familiar, aprovechando la estancia de la rama instalada en los Estados Unidos. La comida tuvo lugar en El Asador del Bosque y allí estuvieron, Nydia, madre e hija, Tono, Pilar, Paco, Pili, Cristina, Adrián, Honorina, Miguel, Gerardo, Anabel, Mercedes, Aurita y Carlos entre otros.

Se reúnen para jugar a los dardos, una gran afición, y participan en la competición que Nolas y Maleni organizan en el Tapeo de Dani.

Encarnita Lanzas lleva 43 años como Trabajadora Social, fue la primera que hubo en Avilés; sus compañeras se deshacen en elogios al hablar de ella: eficiente, trabajadora, buena amiga, preocupada por las personas, elegante, con estilo propio. Ella ajena a todo, esperaba un encuentro íntimo con motivo de su jubilación. Cuando llegó al salón del NH Palacio de Avilés se encontró con una auténtica fiesta donde cada detalle encerraba un significado muy emotivo y tras cada sorpresa estaba la ilusión y el trabajo de sus amigas.

Cambiamos de escenario y nos vamos a Santa Cecilia donde Alberto González era protagonista de una comida con ocasión de su jubilación. Trabajador en los muelles de ArcelorMittal, estuvo rodeado de sus compañeros de Decapado desde hace dos décadas. Encantado compartió comida y sobremesa con Ivan Vigil, David Yañez, Herreruela, Bottamino, Pericacho, Piniella, Truli, Alexis, Oli, Aaron, Santiago, Fernando y Eugenio.

Belén Alaman, creadora de la firma de bolsos mime, presentó su colección cápsula en el NH.

El estudio del fotógrafo Sergio López celebra su primer aniversario y con este motivo un nutrido grupo de amigos, compañeros de profesión y clientes se pasaron para felicitarle. Durante el pincheo los invitados pudieron contemplar algunos de sus últimos trabajos, comentar las fotos expuestas y hablar de los nuevos proyectos en mente.

Los Amigos de Villalegre es una asociación que reúne a compañeros que coincidieron en la escuela del Alto del Vidriero con 5 ó 6 años. Ahora la mayoría pasan los 75. Se creó en 1992 y desde entonces se vienen reuniendo una vez al año para no perder el contacto. Esta edición la comida fue en la Sidrería Germán, muy cerca de la escuela, escenario de agradables recuerdos. Acostumbran entregar en el transcurso de la comida una placa al miembro más veterano que en esta ocasión recayó en Ángel Díez. Perfectamente organizada por Oscar y Mon, fue un agradable encuentro lleno de entrañbles anécdotas.

Belén Alaman con Elena y Carmen.

Remember La Real, la recordaron y revivieron aquellas animadas noches de los ochenta.

Encarnita Lanzas emocionada y feliz.