El enfado de Gustavo González con María Lapiedra «Yo me decía: Gustavo tiene una familia de mierda pero la tiene, pues yo también la quiero, aunque sea de mierda», confiesa la actriz en una entrevista EL COMERCIO Miércoles, 3 enero 2018, 23:24

Gustavo González «está muy enfadado». Así lo comunicó este miércoles Carlota Corredera en 'Sálvame'. La reacción del fotógrafo viene de la entrevista que concedió María Lapiedra hablando sobre su relación con el colaborador del programa de Telecino y también de la familia del paparazzi.

«Yo me decía: Gustavo tiene una familia de mierda pero la tiene, pues yo también la quiero, aunque sea de mierda. Conocí a Mark y a los tres meses me quedé embarazada sin buscarlo», declaró María a la revista. Palabras que no han gustado nada ni a Gustavo ni a sus compañeros. Asimismo, la actriz ha reconocido que se irá a vivir con el fotógrafo a la casa que ahora comparte con su todavía marido Mark Hamilton.

«Los hijos de Gustavo le enseñaron un vídeo mío para adultos a su ex». Fue otro de los titulares de la entrevista de María Lapiedra que ha molestado al colaborador de Telecinco. Por su parte, María aseguró esta tarde en 'Sálvame', pese a todo, que está convencida de que no se ha cargado su relación con Gustavo por sus declaraciones.