El enfado de Soraya Arnelas con quienes dicen que se ha retocado la cara «Os voy a dar un consejo y esta vez os lo voy a dar gratis: tenéis un problema con el físico, estáis obsesionada» EL COMERCIO Jueves, 28 junio 2018, 13:23

Ha vuelto a pasar. Soraya Arnelas ha tenido que defenderse de todas las críticas que le han llegado tras publicar una foto junto a su hija en Instagram. Muy enfadada la cantante ha estallado contra quienes aseguraban que se había hecho algún retoque en la cara, algo que no ha gustado ni un ápice a la extremeña.

«Os voy a dar un consejo y esta vez os lo voy a dar gratis: tenéis un problema con el físico, estáis obsesionadas». Así comenzaba el vídeo en el que Soraya quería zanjar comentarios como «te has retocado la cara», «te has pasado con el retoque»o «esa nariz no es la tuya».

«Las que exclusivamente estáis obsesionadas con el físico, solo veis retoques. Hacéoslo mirar. No es broma. Esto se llama 'trastorno de quererse poco a un mismo y fijarse en los fallos de los demás'», continúa la grabación. La cantante, está harta de que por ser famosa tenga que soportar tanta crítica: «A esta gente hay que pararle los pies porque que seamos personajes públicos no significa que no seamos personas».

Hasta pronto Sevilla!!!❤️ Una publicación compartida de SORAYA “extremeña salerosa” (@soraya82) el 26 Jun, 2018 a las 11:17 PDT

El objetivo de sus publicaciones es que la gente reflexione y deje de juzgar constantemente. Aunque con sus vídeos ha conseguido bastantes apoyos, también ha habido comentarios de otros usuarios que la han acusado de dar «lecciones de psicología sin tener la formación adecuada». «Insultas a la gente por tener una opinión contraria. Les dices que tienen un problema psicológico. Y le das un nombre tan científico como 'trastorno de quererse poco a uno mismo'. Les llamas gentuza y les acusas de cosas como el acoso. Por decir que parece que tienes retoques», publicaban.