Fallece la autora Sue Grafton, dama del crimen La escritora norteamericana Sue Grafton posa con uno de sus libros. / E. C La escritora tenía 77 años y había publicado 24 novelas con la detective Kinsey Millhone como protagonista O. BELATEGUI Domingo, 31 diciembre 2017, 00:43

La A de adulterio', 'B de bestias', 'C de cadáver', 'D de deuda'... Los lectores de Sue Grafton esperaban con ansiedad cada nuevo título del 'alfabeto del crimen', editado entre nosotros con puntualidad por Tusquets. Su protagonista, Kinsey Millhone, es una detective decidida, inteligente y tranquila, que realiza en los años 80 un oficio destinado tradicionalmente a los hombres. Conduce un Volkswagen Escarabajo por las calles de la ficticia Santa Teresa (California), se ha divorciado en dos ocasiones, no tiene un dólar y se tira de cabeza al peligro sin pensar en las consecuencias. Su autora, Sue Grafton, compartía dos características con el personaje: ser hija de padres alcohólicos que murieron muy pronto y dos matrimonios fallidos a sus espaldas.

La escritora, nacida en Kentucky hace 77 años, falleció el pasado jueves en Santa Bárbara (California) después de luchar contra el cáncer los dos últimos años. Kinsey Millhone desaparece justo cuando estaba a punto de completar todas las letras de un alfabeto traducido a 26 idiomas en 28 países. La última novela, la número 24 de su aplaudida trayectoria literaria, se publicó en agosto en el mercado anglosajón con el nombre de 'Y is for Yesterday' (Y de Ayer) y en breve lo hará en España. No habrá caso con la 'Z'. No hubo tiempo.

Grafton convirtió a Millhone en un memorable personaje de la serie negra por su encanto a la hora de retratar personajes secundarios, su pulso para las tramas entretenidas y su ausencia de pretenciosidad. La autora sostenía que la detective era su álter ego. Kinsey Millhone nunca adoptará los rasgos de una actriz porque Grafton ha prohibido a sus hijos que cedan los derechos para el cine. También que otro escritor retome las andanzas de la atlética, impertinente y políticamente incorrecta sabuesa.