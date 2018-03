Un famoso ex concursante de 'Gran Hermano' denuncia que está siendo víctima de acoso «Hoy llegué a mi límite y pedí protección porque me siento indefenso y tengo miedo de pensar que será lo siguiente», escribe en las redes sociales EL COMERCIO Sábado, 17 marzo 2018, 19:50

«Tengo pánico a mostrar mi vida. Hoy llegué a mi límite y pedí protección porque me siento indefenso». Lo dice Miguel Vilas, exconcursante de 'Gran Hermano 17', a través de las redes sociales. Después de su paso por el concurso se encuentra alejado de los focos y ha confesado que está siendo víctima de acoso.

El gallego cuenta que todo comenzó a partir de unas pintadas en la puerta de su casa en las que ponía «Sidoso», «Maricón» o «Pelucas, muere». Esto ha llevado a que Vilas haya tomado la decisión de decir adiós a las redes sociales.

«Hace más de un año estoy ocultando la realidad, quiero ser fuerte pero ya no puedo más. Hace 3 meses los insultos y amenazas aumentaron e hizo que cayese en una depresión contra la que estoy luchando. Tengo pánico a mostrar mi vida». «Hoy llegué a mi límite y pedí protección porque me siento indefenso y tengo miedo de pensar que será lo siguiente. Cierro mis redes temporalmente. A los que me quisisteis, gracias», escribió antes de cerrarlas definitivamente.