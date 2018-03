Fernando Alonso, ¿con una exconcursante de Gran Hermano? Un comentario de Risto Mejide en 'Got Talent' hizo saltar las alarmas. ¿Tiene Niedziela algo que ver con el piloto? T. CALAHORRA Sábado, 17 marzo 2018, 17:05

¿Tiene algo que ver Niedziela, concursante de 'Gran Hermano 16', con Fernando Alonso? El tema está sobre la mesa después de que Risto Mejide lanzara un mensaje a la circense en 'Got Talent'.

Niedziela acudió al espacio de talentos de Telecinco junto a su hermana y tras su participación, Mejide dijo: «Yo he visto en el escenario a Wonder Woman ahí haciendo algo alucinante. Yo me quedo con que es un número con dos mujeres y demostrando una fuerza descomunal. Y lo del cuello me parece espectacular porque mira Fernando Alonso qué cuello tiene y no hace eso».

«No me hables de Fernando Alonso», respondía la exconcurstante del reality de Telecinco. «¡¿Qué está pasando aquí?!», exclabama Santi Millán. «Da igual, da igual», decía Niedziela al presentador. Sin embargo, el presentador decía: «No no es que claro, tiras este filete y ahora quieres que no nos lo comamos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Fernando Alonso?».

