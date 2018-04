La extrema delgadez de Bibiana Fernández preocupa a sus seguidores Bibiana Fernández. / AFP La actriz ha compartido unas fotos en las playas de República Dominicana que han hecho saltar todas las alarmas EL COMERCIO Jueves, 5 abril 2018, 20:10

Bibiana Fernández ha pasado unos días de relax en la playa en República Dominicana y ha dejado constancia de ello en las redes sociales. Pero hay un detalle en las fotos que ha compartido que ha precupado a sus seguidores. Los posados en bikini de Bibiana han hecho saltar las alarmas por su extrema delgadez.

«Estás demasiado delgada. Cuídate», «hay que comer más cocido», «tienes un cuerpazo, pero con unos kilitos más estarías mejor» y «con todo el cariño, estás demasiado delgada y no te favorece». Son algunos de los comentarios que le han dejado sus fans preocupados por el físico de la actriz.

Los últimos meses no han sido fáciles para ella. El pasado año tuvo que poner a la venta su casa de Boadilla del Monte para solucionar sus problemas con Hacienda, que finalmente acabaron comprando sus amigos Alaska y Mario Vaquerizo. Una propiedad de la que no quería desprenderse por los buenos momentos que había vivido en ella.

Como bien confesó el pasado mes de enero en 'El Hormiguero', Hacienda se lo ha quitado todo. Aún así, ella no pierde ese optimismo que la caracteriza: «Tengo ganas y a mí me parece que las ganas son la base de la vida. Tengo ganas a la curiosidad, al deseo, al estar expectante, al esperar que la vida te vuelva a sorprender otra vez a pesar de haber vivido. Esa cosa me da como energía y me pega subidón. Si no estaría llorando por los rincones».