Fran Álvarez, exmarido de Belén Esteban, desvela cómo fue su matrimonio El exmarido de la colaboradora del programa de Telecinco 'Sálvame' ha estallado contra su expareja EL COMERCIO Miércoles, 31 enero 2018, 18:33

El que fuese el marido de Belén Esteban, Fran Álvarez, ha hablado por primera vez sobre su matrimonio a través de una revista del corazón. El exmarido de la colaboradora del programa de Telecinco 'Sálvame' ha estallado contra su expareja describiendo su relación como «tóxica», entre otras muchas cosas.

Según ha asegurado, su ilusión es participar en la próxima edición de 'Supervivientes', por lo que, tras un tiempo alejado de las cámaras, ha vuelto pisando fuerte contra su ex. «Belén es muy celosa y posesiva, me tenía como a un muñeco», ha asegurado. «No podía hablar con mi familia ni ver a mis amigos. Siempre va de víctima y en nuestra relación la víctima he sido yo», asegura contundentemente.

