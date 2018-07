Fran Rivera desvela el sexo del hijo que espera junto a Lourdes Montes Será el segundo para la diseñadora y el tercero para el torero EL COMERCIO Miércoles, 4 julio 2018, 17:10

«Bueno, yo no me aguanto, quiero compartir con todos vosotros que me acaba de llamar mi mujer y que lo que viene de camino se va a llamar Francisco Rivera Montes, ¡un niño!». Así de feliz desvelaba, a través de Instagram, Fran Rivera el sexo de su tercer hijo.

«Estamos muy felices en casa, ¡a la tercera!», añade el torero, en un vídeo que se ha llenado de felicitaciones y buenos deseos para la madre, Lourdes Montes, y el pequeño.

Una publicación compartida de Francisco Rivera (@f.r.paquirri) el 3 Jul, 2018 a las 7:21 PDT

Lourdes Montes y Fran Rivera contrajeron matrimonio en el año 2013. Esté será el segundo hijo para la diseñadora, mientras que el torero se estrenó en la paternidad con Cayetana, de 18 años, fruto de su matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo.