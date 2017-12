Fran Rivera hace llorar a Susanna Griso EFE La periodista vivió momentos de gran emoción junto al torero en la gala de entrega de los Premios Ondas EL COMERCIO Gijón Viernes, 15 diciembre 2017, 22:52

Fran Rivera cambió de profesión en la gala de entrega de los Premios Ondas y ejerció de periodista entrevistando a Susanna Griso. La presentadora decidió contar al torero algunos de los momentos más complicados que ha vivido en estos últimos meses, confesiones que no había expresado de manera tan abierta.

La periodista televisiva relataba que una de las peores experiencias por las que había atravesado, fue el accidente sufrido con su hija. «Yo tuve un susto muy grande con mi hija, que tuvo un accidente, y durante unos segundos, creía que la había perdido. Es el peor momento de mi vida, el abismo absoluto. En ese momento, que duró unos segundos, pensé que había cambiado mi vida, que nada volvería a ser igual. Nunca más seré feliz», declaraba la actriz.

Otra de las duras experiencias para la periodista es la adopción de su tercer hijo, un proceso muy largo: «Yo con tres me quedaré, ya es familia numerosa. Llevo ocho años detrás de esta adopción. Ha sido una decisión muy meditada, he estado 25 años dándole vueltas».

Susanna Griso también quiso comentar con Rivera otro momento, en este caso mucho más dulce, el momento en el que fue madre: «Los momentos más emocionantes de mi vida fueron los partos, ya cuando pasa todo. He disfrutado mucho los embarazos».

Pero, sin duda, el gran momento que vivió la presentadora junto a Fran Rivera fue el instante en el que éste le preguntó por su madre, fallecida el pasado mes de noviembre. Griso aseguró que era lo más importante en su vida. «La echo mucho de menos. Hace siete años, me acompañó a recoger los Ondas en Barcelona», afirmaba.

Por todo ello y tras un año complicado, Susanna se mostraba ilusionada por recibir dos Ondas. «El Ondas me lo dieron un día en el que yo me sentía muy vulnerable. Este año me he quitado alguna armadura, creo que es bueno. Tenía alguna armadura ficticia», concluía.