Frank Cuesta llama «gentuza» a animalistas y veganos El presentador graba un vídeo para denunciar los insultos y las amenazas que él y su familia están sufriendo por grabar un programa sobre toros ELCOMERCIO.ES Lunes, 11 junio 2018, 21:00

Frank Cuesta lo ha vuelto a hacer. El presentador de programas como 'Wild Frank' ha revolucionado las redes sociales con un vídeo incendiario (de más de siete minutos y que tiene ya más de mil 'me gusta') en el que arremete contra animalistas y veganos.

El presentador comienza el vídeo explicando el motivo por el que lo hace. Durante los últimos días, ha recibido insultos y amenazas por estar publicando imágenes suyas en la plaza de toros de Las Ventas. «Estamos grabando un programa de televisión sobre toros», explicó.

Al parecer, no solo Cuesta, también toda su familia ha recibido insultos y ha sido amenazada por el programa sobre los toros que está grabando. «Se han sacado historias para no dormir. (...) Cada uno puede hacer sus conjeturas», afirmó antes de atacar a aquellos que le han atacado: «No sois ni animalistas ni veganistas como debéis, y me refiera a esa gentuza que difamáis. Dais un nombre asqueroso al animalismo y veganismo».

El presentador se esfuerza en explicar que «animalismo y veganismo, que están muy unidos, se han convertido en movimiento de odio, intransigencia, de no tolerar lo que no es como ellos. A mí me parece bien que todos tengan sus opiniones, pero no puede ser que te metas en la casa de nadie para insultar. (...) Y todos los que se callan la boquita sois los mismo: un movimiento de odio», comentó Cuesta.

Sin embargo, pese a lo que podamos pensar a priori, Cuesta se postula como «antianimalista y muy ecologista, porque la naturaleza es mucho más que los animales». «Es triste que me reciban con mucho más respeto y educación los taurinos que los veganos y animalistas de las redes. Sois los que dais mal nombre. Los que andáis por alrededor como musarañas y no censuráis estas actitudes, sois lo mismo», dijo.