Georgina Rodríguez desata la ira de sus vecinos: «Es muy limitada» La novia de Cristiano Ronaldo hizo unas desafortunadas declaraciones sobre Jaca, su pueblo EL COMERCIO Martes, 10 abril 2018, 17:58

La última entrevista de Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, ha logrado desatar la ira de los vecinos de su pueblo, Jaca. ¿Por qué? La modelo dio unas desafortunadas declaraciones sobre su localidad natal que los lugareños no han pasado por alto y le han dedicado unas duras palabras.

La joven concedió una entrevista a 'XL Semanal' hablando sobre sus inicios y su vida en Jaca, localidad en la que nació y que abandonó al cumplir la mayoría de edad: «Me fui de Jaca a buscarme la vida porque no quería vivir en un pueblito pequeño donde no hay mucho que hacer. Por encima de todo, yo quería salir de Jaca».

Muchos de los vecinos de Jaca mostraron su disconformidad con la definición de Jaca de Georgina a través de 'Sálvame'.

«A estas personas las encuentro muy hipócritas, muy egoístas, es que se le ha subido la fama a la cabeza, claro», decía alguien. Y también, «pues hombre, ha dicho que es un pueblo y no es un pueblo, es una ciudad, eso lo primero. Y desde que llegó aquí ha estado viviendo como una reina, la han mantenido como ha querido. Lo que no puede es dejar la imagen de Jaca como una mierda y no somos pueblerinos, eso lo primero, que Jaca es una ciudad». O, «Ahora es la novia de Cristiano Ronaldo, pues me parece muy bien, pero Jaca es Jaca y punto. Al que le guste bien, y al que no, que no venga». Y estas son algunas de las críticas más moderadas que ha recibido la modelo.

Sin embargo, muchos otros han preferido desatar su ira a través de las redes sociales. «Limitada de mierda, eres una mantenida que encima reniegas de tu pueblo», o «Quien es capaz de definir a una ciudad con esas palabras está claro que es una persona tan limitada en intelecto que no merece ni un menosprecio. Mejor, el olvido...», son algunos de los comentarios más duros que ha recibido la novia del futbolista.