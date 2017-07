Gran bronca entre Belén Esteban y Kiko Matamoros en 'Sábado Deluxe' Los colaboradores se enfrentaron en directo, generando una gran tensión durante el espacio de 'Supervivientes' EL COMERCIO Gijón Domingo, 9 julio 2017, 12:34

El programa de ayer de 'Sábado Deluxe' ha sido de lo más movidito. Dos de sus más conocidos colaboradores protagonizaron una tremenda bronca que generó una gran tensión durante el espacio de 'Supervivientes'. Hablamos de Kiko Matamoros y Belén Esteban.

La de Paracuellos afirmó que no le gustaría que la ganadora del concurso fuese Laura Matamoros, hija de su compañero Kiko. Eso no le gustó en absoluto y no dudó en recriminarle su actitud. Le reprochó la actitud que tuvo durante el concurso de Rosa Benito, que estuvo muy calmada, y prefería que ganara ella. En cambio, su hija había dado muchos más videos, y no la veía como ganadora.

Tras esto, 'la princesa del pueblo' respondió al colaborador que "yo hago lo que me da la gana. Me lo dice él, que me dio de hostias por todos lados cuando yo estuve en un reality". Además, afirmó que "me gustaría que ganase José Luis, porque lo he visto un buen superviviente".

Finalmente, la colaboradora de 'Sábado Deluxe' contestó a una pregunta de Jorge Javier, que "si no gana José Luís, prefiero que gane Laura, porque a Kiko no le conozco de nada, y a ella sí. A José Luís tampoco le conozco, pero creo que lo ha hecho bien durante todo el concurso".