Gustavo González estalla contra María Lapiedra: «¿Cómo mis hijos la van a respetar?» El colaborador ha terminado estallando ante la presión de sus compañeros y ha vuelto arremeter contra su pareja EL COMERCIO Miércoles, 21 marzo 2018, 19:25

Tras las declaraciones de María Lapiedra en 'Supervivientes' hablando de la exmujer de Gustavo González, el colaborador de 'Sálvame' ha estallado. Según el paparazzi, había acordado con su novia no hablar de la madre de sus hijos.

«No la puedo defender, me deja sin argumentos. Yo no he hablado de su exmarido… la que está fallando es ella. Mi exmujer es maravillosa, muy trabajadora, no ha sido una mantenida, no me consentía nada. María, de tanto repetirlo, se cree esa historia», afirmaba Gustavo antes de enfrentarse a sus compañeros.

El colaborador ha terminado estallando ante la presión de sus compañeros y ha vuelto arremeter contra su pareja. «Si yo quiero que María sea mi futuro, me lo pone muy difícil. ¿Cómo mis hijos la van a respetar? ¿Cómo mis hijos van a querer verla si habla así de su madre? Por eso yo no la puedo defender en este sentido», aseguraba muy afectado.