Eva González y Cayetano Rivera abandonan el hospital con su hijo Eva González y Cayetano Rivera en un acto público. La pareja acaba de tener su primer hijo juntos. / EFE La pareja ha posado con el pequeño Cayetano a la salida del hospital Viamed Ángela de la Cruz de Sevilla E. P. Miércoles, 7 marzo 2018, 19:18

Eva González y Cayetano Rivera ya saben lo que es ser papás y eso de cambiar pañales y no dormir a pierna suelta como antes... Aun así la pareja no se les nota para nada los primeros días en los que uno suele estar más cansado y han posado a la salida de la clínica donde nacía el pequeño Cayetano que venía al mundo el domingo 4 de marzo a la una y media de la tarde en el hospital Viamed Ángela de la Cruz de Sevilla.

Ambos salían cerca de la una y media la tarde de la clínica de lo más felices con su retoño en brazos. La pareja no podía estar más feliz y allí se ha podido ver a una feliz Eva guapísima con vestido negro y garbadina en camel de plena tendencia y como no, como si no hubiera dado a luz... ¡Estupenda!

El pequeño que pesó tres kilos con cincuenta gramos se llama Cayetano... así lo ha querido dejar claro el feliz papá, que nos ha pedido por favor que no le llamamos: «Ni Cayetanito, ni Cayetano Jr., sino Cayetano», que es así como se llama.

La pareja también ha querido comentar que «por pocas horas no nació el mismo día que el hijo de Paquirri». Casualidades de la vida. Lo que sí es cierto es que siempre recordarán esta fecha tan señalada.

Feliz alumbramiento

La presentadora viajaba a la capital hispalense esta semana en vísperas del feliz alumbramiento. Sin embargo, nadie podía sospechar cuando se esperaba el parto o si hubiera sido programado, ya que Cayetano Rivera seguía con sus compromisos profesionales y este mismo sábado tenía una corrida en Las Rozas, que finalmente suspendió. Sin embargo, más que por el inminente parto, el hijo pequeño de Paquirri y Carmina Ordóñez, su baja del festival homenaje a Morenito de Maracai se debía a un traumatismo en la muñeca como rezaba en el informe médico expedido, que impedía al diestro, realizar el paseíllo junto a sus compañeros de terna: Enrique Ponce, Javier Conde y El Fandi.

La madre de Eva González y su hermana llegaban al hospital y allí nos confirmaban la feliz noticia alumbramiento y nos hacían partícipes de lo contentos que estaban todos. Familiares y amigos ya se han empezado a desplazar para darle la enhorabuena a la pareja y para conocer al pequeño Cayetano Rivera González.