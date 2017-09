Miguel Bosé difunde una foto de sus cuatro hijos para evitar ser chantajeado Bosé con sus cuatros hijos: Telmo, Tadeo, Ivo y Diego. / Instagram Un desconocido que le había robado imágenes de los pequeños le pedía enormes cantidades de dinero para no hacerlas públicas. «Por eso no paso», ha dicho el cantante EL COMERCIO Gijón Sábado, 9 septiembre 2017, 11:59

Miguel Bosé ha decidido publicar una fotografía en Instagram donde se desvela la indentidad de sus cuatro hijos. No ha sido una decisión libre: el cantante lo ha hecho porque, según ha desvelado, alguien había hackeado su correo electrónico y le había robado imágenes de los pequeños con el objetivo de pedirle dinero por ellas si no quería que se hiciesen públicas.

Esta historia ya viene de largo, pues Bosé denunció hace un mes el intento de extorsión por parte de un desconocido que le pedía una inmensa cantidad de dinero para no publicar la fotografía de sus pequeños. Ahora, harto del chantaje que está sufriendo, el español ha decidido ser él mismo el que publique las fotos de Telmo, Tadeo, Ivo y Diego con este contundente mensaje en Instagram: «Me han hackeado el correo. Me han robado archivos fotográficos de familia y me están extorsionando desde hace semanas y por eso no paso. Están tratando la venta del material a terceros. Por esa razón y para interrumpirle el negocio a mi agresor me veo obligado a hacer esto y a mostrar las identidades de mis hijos, que desde su nacimiento he protegido tanto y mantenido en anonimato. Espero que, no obstante esta decisión forzada, la discreción hacia los menores de mi familia siga siendo respetada por todos como hasta ahora se ha hecho. Gracias».

Después de estas palabras, miles de seguidores le han mostrado su cariño a Bosé y otros rostros conocidos como Paula Echevarría o Alejandro Sanz se han posicionado a su lado.