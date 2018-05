Las humillaciones a Belén Esteban tras publicar una foto en bikini Algunos usuarios de Instagram han arremetido duramente contra su físico y otros contra su trabajo EL COMERCIO Sábado, 5 mayo 2018, 18:27

A Belén Esteban vuelven a lloverle las críticas. En este caso, por su físico. Una simple foto de Instagram en bikini ha sido la causante de una nueva polémica, y eso que anunciaba feliz unas merecidas vacaciones tras ganar la batalla legal contra su exrepresentante Toño Sanchís. Felicidad que se ha visto empañada por las humillaciones de algunos usuarios.

«Disfrutando de unos días de descanso», escribía en la publicación. Una frase que no pasó desapercibida para muchos de los seguidores de la colaboradora de 'Sálvame', que criticaron con dureza su trabajo:

«Es muy poco serio por tu parte decir que estás descansando de tu trabajo, cuando ese 'trabajo' consiste en estar dos o tres días a la semana sentada en un sillón hablando de las vidas ajenas, comiendo y de vez en cuando gritando, eso se llama provocar a la gente que realmente trabaja».

«Trabajas mucho y muy duro. No me hagas reír. El dinero ganado así lo regalaría porque mi conciencia limpia vale más. Descansa que tienes que estar agotada de no hacer nada».

«Comer, poner cara de asco y salir pitando en los anuncios para fumar. Menudo chollazo y que bien te vino arrimarte a Jesulín»,

Son algunos de los comentarios más duros que ha recibido la colaboradora de televisión y que ponen en tela de juicio su trabajo.

Sin embargo no todas las críticas se han centrado en su trabajo en la televisión. También ha habido muchos seguidores que han arremetido duramente contra su físico en la fotografía:

«Es la foto mas grotesca que vi en mucho tiempo», «Me pareció que la Veneno había resucitado. Qué estropeada estás» o «Pareces un chorizo a punto de reventar», han sido algunas de las humillaciones que ha tenido que leer la colaboradora con respecto a su físico. Aunque lo cierto es que tampoco le faltaron apoyos, decenas de personas que no han dudado en defenderla y felicitarla por su victoria judicial.

Disfrutando de unos días de descanso bikini @_dolores_cortes Una publicación compartida de Belén Esteban (@belenestebanmenendez) el 4 May, 2018 a las 11:29 PDT