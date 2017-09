Imanol Arias, ¿arruinado? El actor asegura que su deuda con Hacienda le ha obligado incluso a despedir a sus empleados: «De lo contrario estaría muerto o enfermo» EL COMERCIO Gijón Jueves, 21 septiembre 2017, 21:32

«He tenido que vender todo para empezar de cero». Es la confesión que ha hecho Imanol Arias en el diario argentino 'La nación' durante la promoción de su última película 'Despido procedente'. El popular actor, que interpreta a Antonio Alcántara en la serie 'Cuéntame' ahondó en sus problemas con la Agencia Tributaria y aseveró: «Voy a solucionarlo. Me he comprometido a retribuir. El público me conoce y sabe quién soy. La gente me ha dado mucho y tengo una enorme deuda con ellos. Soy una persona que jamás ha eludido sus responsabilidades».

Para ello, explica en la entrevista, ha carece de vivienda en propiedad tenido incluso que despedir a cuatro empleados: «Eso me permitió cumplir una obligación. De lo contrario estaría muerto o enfermo».

Arias señaló que en España no puede hablar públicamente de su deuda con el fisco porque «no debo ni quiero entrar en conflicto con mi país» y atribuyó todo lo ocurrido a un cambio normativo sobre la propiedad intelectual.