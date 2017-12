La increíble dieta de Will Smith y su radical cambio físico para grabar 'Escuadrón Suicida' El actor Will Smith tuvo que someterse a una dieta y entrenamiento estricto para el rodaje de 'Escuadrón Suicida' MARÍA YOLANDA GUTIÉRREZ Miércoles, 13 diciembre 2017, 09:28

El actor Will Smith es uno de los protagonistas de la película Escuadrón Suicida. Aunque estamos acostumbrados a ver al actor siempre en buena forma, lo cierto es que ya tiene 47 años y que su forma física en esta cinta es más impecable aún.

Este buen estado de forma se debe a un exhaustivo programa de ejercicios y dieta que el 'Príncipe de Bel-Air' ha realizado para llegar a punto, según nos cuenta la revista Men´s Journal.

Cambio físico del actor Will Smith.

Su entrenador personal fue Aaron Ferguson, partidario de “una rutina de construcción muscular muy tradicional”. Trataron de no usar garndes cargas de peso y centrarse más en la correcta técnica de los ejercicios.

Los entrenamientos fueron duros, incluso el actor sufrió una pequeña lesión meses antes del rodaje, sufrió un desgarro muscular en una pierna. “Cuando tienes 47 años, ya no existen lesiones leves. Fue un paso para atrás que no me podía permitir, ya que tenía muchas ganas de estar listo para la película. El doctor me dijo que necesitaba 6 semanas para recuperarme, pero acorté mucho los tiempos”, comentaba la estrella hablando de la lesión.

La dieta también fue estricta, debía alcanzar 3.500 calorías diarias, usando suplementos de proteína en polvo y con cenas muy ligeras. “Ni siquiera toqué los carbohidratos en Navidad, fue terrible", reconoce Will Smith.

La rutina de la estrella, cuyo objetivo principal era ensanchar hombros y eliminar grasa abdominal era la siguiente:

Día 1. Pectoral

Push-Ups: 3 series de 20 repeticiones

Press de banca: 5 series de 5 repeticiones

Press de banca inclinado: 5 series de 5 repeticiones

Press con mancuernas declinado: 5 series de 5 repeticiones

Aperturas en cable: 3 series de 10 repeticiones (de mayor a menor)

Dia 2. Hombro

Press de hombro con mancuernas (sentado): de pie 2 series de 20 repeticiones

Press de hombro con barra: 4 series de 6 repeticiones

Elevaciones con barra al mentón: de pie 4 series de 8 repeticiones

Elevaciones laterales con mancuernas: 4 series de 8 repeticiones

Día 3. Espalda

Dominadas con agarre cerrado: 50 repeticiones

Remo con mancuernas: 4 series de 6 repeticiones

Remo con barra: 2 series de 6 repeticiones

Remo con barra inverso: 2 series de 6 repeticiones

Jalón al pecho: 4 series de 6-8 repeticiones

Dominadas con agarre ancho: 3 series de 10 repeticiones

Día 4. Brazo

Curl con barra: 4 series de 8 repeticiones

Extensiones de tríceps: 4 series de 8 repeticiones

Curl de brazo con mancuernas: Alternando 4 series de 8 repeticiones

Patadas de tríceps: 4 series de 8 repeticiones

Curl martillo con mancuernas: 4 series de 8 repeticiones

Dia 5. Pierna

Sentadillas frontales: 5 series de 5 repeticiones

Peso muerto: 5 series de 5 repeticiones

Sentadillas con mancuernas: 3 series de 8 repeticiones

Prensa de pierna: 4 series de 8 repeticiones

Saltos en caja: 4 series de 30 segundos