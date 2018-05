El infierno de Aurora, la hija de Eros Ramazzotti A sus 21 años ha contado el lado más duro de la fama al que se ha tenido que enfrentar y que le ha cambiado la vida por completo EL COMERCIO Gijón Miércoles, 23 mayo 2018, 11:46

Ser hijo de un famoso no es fácil, y si no, que se lo digan Aurora Sophie. La hija del cantante italiano Eros Ramazzotti y la modelo Michelle Hunziquer vive un infierno a medida que crece su popularidad. Tanto es así que la joven de 21 años necesita ir acompañada día y noche de un guardaespaldas por las amenazas que recibe.

Una traumática experiencia dio un vuelco a su vida, según ha contado ella misma en una entrevista para el medio italiano Il Corriere della Sera. U anónimo envió una carta a su madre, Michelle, para chantajearle económicamente y, en caso de que la modelo no cumpliera sus exigencias económicas, amenazó con tirar ácido en la cara de su hija. «En un segundo todo cambia», reveló la primogénita del cantante ialiano.

«Era libre y desde entonces ya no lo he sido. En un segundo cambió mi vida», ha explicado en una entrevista al medio italiano «Il Corriere della Sera». Cuando se enteró de la noticia se encontraba en la universidad y asegura que, por aquel entonces, le dio un ataque de pánico y se fue corriendo a casa.

«Tuve una especie de ataque de pánico. Mi primera reacción fue mirar a mi alrededor. Después fui corriendo a casa [...] Un instante antes era una persona libre y desde entonces ya no lo he sido», ha explicado Aurora, que se dedica al mundo de la televisión, al mismo medio.

Ahora no se siente libre y tiene que prestar más atención a todo lo que hace. Su día a día depende de la protección de un guardaespaldas que está con ella a sol y sombra. «No fue fácil superar el miedo y el aislamiento al que se sometió en un primer momento», añade Aurora a la vez que agradece todo lo que está haciendo su guardaespaldas por ella: «Al principio dejé de hacer todo lo que hacía. De un día para otro tuve que adaptarme a otra persona. Sergio me ha ayudado; no podía haber pedido a una persona mejor».

A sus 21 años, la joven ha dejado de lado la música para dedicarse a la televisión y participa esta temporada en el programa 'Vuoi scommettere? (¿Quieres apostar?), que presenta su madre.

