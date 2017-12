Isabel Gemio: «Chica con Ondas busca trabajo» La presentadora, decepcionada tras no ser renovada al frente de ‘Te doy mi palabra’ (Onda Cero), dice que escucha ofertas profesionales. Anoche recogió el galardón audiovisual en el ‘exilio’ sevillano CECILIA CUERDO Miércoles, 13 diciembre 2017, 02:03

Un documental sobre enfermedades raras (como la que padece uno de sus hijos), un libro... y también nuevos retos profesionales. Isabel Gemio (Alburquerque, Badajoz, 56 años) admite que ya está estudiando ofertas y conociendo nuevos proyectos, sin desvelar si de radio o televisión, tras dar a conocer que Onda Cero no ha renovado su contrato al frente del espacio ‘Te doy mi palabra’ después de 14 años. La presentadora fue una de las galardonadas que acudió anoche a Sevilla a recoger el premio Ondas de Radio Barcelona, que en su 64 edición ha mudado su sede a la capital andaluza por la complicada situación política en Cataluña. En Sevilla reconoció que su despedida (este domingo día 17) «será muy emotiva», y al recoger el premio dijo que se retiraba de la radio con todo el dolor de su corazón y que era probable que hiciera lo mismo que Bette Davis cuando le dieron su primer Oscar:poner un anuncio diciendo ‘Chica con Oscar busca trabajo’. «Tal vez yo ponga uno diciendo chica con Ondas busca trabajo». Y el público rompió en un aplauso. Esta entrevista se hizo unas horas antes de ese momento.

–Tras catorce años en antena, el premio Ondas llega en un momento muy especial, y justo en compañía de sus hijos…

–Es cierto, estoy en una etapa muy emotiva de mi vida y, aunque todos los premios son importantes, estos Ondas son especiales porque, por vez primera, mis hijos (de 18 y 21 años) van a poder acompañarme a recogerlo. Me lo han pedido ellos, y aunque al final parecía que por una serie de circunstancias no iban a poder venir, al final estarán a mi lado.

–El premio llega justo en un cambio de etapa…

–Un cambio de etapa que no he buscado yo. Hay que matizar que yo no lo he querido. Es verdad que buscaba un cambio de horario debido a mis circunstancias familiares, pero no me voy por voluntad propia. Y ahora inicio una etapa como lamentablemente muchas personas en este país, empezando a replantearme las cosas.

–¿Cómo se presenta esa despedida, después de catorce años al frente del programa y 24 en la misma cadena?

–Sobre la despedida, va a ser difícil porque a mí me gusta lo que estaba haciendo, pero creo que será una despedida muy emotiva porque yo también estoy muy emotiva. Me han pillado blanda, pese a la imagen de dura que se pudo crear en una cierta parte de la audiencia. Pero estoy en una etapa muy especial de mi vida y me voy con mucho agradecimiento porque me han permitido hacer un programa maravilloso, pegado a la gente, con sus problemas… Ha sido un privilegio hacer un programa así, escuchando a la gente y haciendo todo lo que creo que engrandece al ser humano.

–Y ahora, ¿cómo viene 2018?

–Bueno, tengo previsto hacer un documental sobre enfermedades raras (un tema que conoce bien debido a la dolencia de su hijo, que sufre la distrofia muscular de Duchenne), y seguramente un libro, también con la historia de mi hijo. Luego, hay conversaciones, estoy viendo proyectos, escuchando… Me encanta mi trabajo. Estoy abierta a lo que me venga de la vida, y si no salen, a vivir y a dar las gracias por ser tan privilegiada. Llevo 40 años trabajando y la vida no es solo trabajar, y yo he trabajado mucho, y ahora estoy en un momento de mi vida en el que lo importante es tener paz y estar bien con una misma.

–¿Busca continuar con el mismo registro o un cambio?

–A mí me gusta lo que estaba haciendo, era un programa maravilloso que me ha permitido un registro más periodístico, estar más conectada con la gente de la calle, y no me importaría continuar por ahí.